Caldo e incendi, nuova doppia allerta Sardegna: attese temperature fino a +44°C

MeteoWeb

Allerta doppia in Sardegna, per caldo e incendi in tutta l’Isola. Da oggi e fino almeno a venerdì 13 agosto, sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente oltre i +37°C e localmente ben oltre i +40°C. A causa delle temperature massime molto elevate, il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che sarà in vigore dalle 10 di oggi alle 18 di venerdì 13 agosto 2021.

Secondo quanto indicato nel bollettino di allerta, è possibile che al culmine del fenomeno, tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto, le temperature possano raggiungere di pomeriggio isolati picchi superiori ai +44°C e che le temperature minime notturne rimangano diffusamente oltre i +24°C con locali picchi oltre i +30°C.

Inoltre, la Protezione Civile regionale ha diffuso in nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi, che riguarda tutta la Sardegna occidentale, comprese le zone interne e l’Oristanese.