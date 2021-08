Caldo record, temperature pazze al Sud: raggiunti i +47°C in Sicilia, +45°C in Calabria e +44°C in Sardegna. I DATI in diretta

MeteoWeb

Temperature folli in queste ore al Sud Italia: l’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia ha fatto impennare la colonnina di mercurio in tutto il Paese. Fa molto caldo anche al Centro e sull’Appennino, dove spiccano i +37°C di Campobasso e Matera e i +35°C di L’Aquila e Avezzano, ma i valori più estremi sono al Sud, in Sicilia dove Lentini ha raggiunto i +47,0°C, e in Calabria e Sardegna.

In Sicilia è a rischio tra oggi e domani il record storico di caldo nazionale ed europeo, i +48,5°C registrati a Catenanuova (Enna) il 20 agosto 1999. E’ la temperatura più alta mai registrata in Europa, superiore ai +48,0°C del 10 luglio 1977 di Atene, ai +47,4°C del 1° agosto 2003 ad Amareleja in Portogallo e ai +47,3°C del 13 luglio 2017 a Montoro in Spagna.

Le temperature massime parziali di oggi (aggiornate alle ore 14:15) in Sicilia:

+47,0°C a Lentini

+46,7°C a Paternò

+46,0°C a Mineo

+45,6°C a Francofonte

+45,3°C a Caltagirone

+44,8°C ad Aidone

+44,7°C a Noto

+44,5°C a Palazzolo Acreide

+44,3°C a Polizzi Generosa

+43,7°C a Modica

+43,6°C a Belpasso

+43,5°C a Caltanissetta

+43,4°C a Catania

+43,4°C a Mussomeli

Le temperature massime parziali di oggi (aggiornate alle ore 14:15) in Calabria:

+44,9°C a Bova

+43,9°C a Sellia

+42,9°C a Rende

+42,5°C a Cosenza

+42,1°C a Castrolibero

+42,1°C a Luzzi

+42,0°C a Lattarico

+41,8°C a Bisignano

+41,7°C a Botricello

+41,4°C a Tarsia

+41,0°C a Platì

+40,7°C a Belsito

Le temperature massime parziali di oggi (aggiornate alle ore 14:15) in Sardegna:

+43,9°C a Ballao

+42,8°C a Guspini

+42,8°C a Villa Verde

+42,7°C ad Armungia

+42,6°C a Monte Arci

+42,2°C a Barbusi

+41,9°C a Villacidro

+41,8°C a Samugheo Noedda

+41,1°C a Mamoiada-Sedilesu

+40,5°C a Bultei

+40,0°C a Borore

Le temperature aumenteranno ulteriormente nelle prossime ore, e si aggrava l’emergenza incendi che sta colpendo varie aree del Sud.

Incendio in Aspromonte, situazione drammatica: “sta per distruggere le Faggete Vetuste patrimonio UNESCO, non c’è più tempo”