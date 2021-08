Cargo Dragon 2 ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: 23esima missione di rifornimento alla ISS per SpaceX

MeteoWeb

Ha appena attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la capsula Cargo Dragon 2 di SpaceX. Lanciata domenica dal Kennedy Space Center in Florida con un razzo Falcon 9, il cargo trasporta oltre 2 tonnellate di materiali di vario genere, dai rifornimenti di cibo, tra cui avocado e gelati, a materiali per nuovi esperimenti come quello ideato dall’istituto tedesco di Medicina dello Spazio.

Rinviata di 24 ore a causa dell’uragano Ida, si tratta della 23esima missione di rifornimento alla ISS della compagnia di Elon Musk. C’è già un altro veicolo di SpaceX attraccato all’avamposto spaziale: la Crew Dragon “Endeavour” che, lanciata il 23 aprile, ha portato sulla ISS un equipaggio di 4 astronauti. Non è la prima volta che due Dragon sono insieme sulla ISS. Infatti, c’è stata almeno una Dragon attraccata alla stazione spaziale ogni giorno del 2021 finora.

Dragon trasporta oltre 2.200kg di rifornimenti, esperimenti scientifici e hardware, incluso un nuovo braccio robotico che sarà testato all’interno del Bishop Airlock della stazione spaziale. Per esempio, c’è un insieme di semi ingegnerizzati per lo studio degli effetti della gravità sulle piante, Messe-15 NASA, un progetto volto a esaminare la resistenza di alcuni materiali nello spazio, uno speciale braccio robotico sviluppato dalla divisione giapponese per dimostrare l’importanza del lavoro automatizzato in ambienti potenzialmente pericolosi, oltre a una serie di altri materiali utili per gli esperimenti da svolgere a bordo della stazione spaziale. Alcuni test riguarderanno l’impatto del corpo umano nello spazio, in particolare la perdita di “densità ossea” e alcuni disturbi della vista. Ultima parte del carico è rappresentata da specifici materiali, ad esempio cemento e fibra di vetro, che verranno studiati nello spazio per capire come cambia la loro natura in un ambiente duro e più ostile rispetto a quello terrestre.