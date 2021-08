Clima, OXFAM: “l’obiettivo emissioni zero al 2050 rischia di affamare il pianeta, per la riforestazione serve una superficie 5 volte l’India”

MeteoWeb

L’azzeramento delle emissioni globali di CO2 in atmosfera entro il 2050, fissato negli obiettivi globali ed europei, potrebbe richiedere un piano di riforestazione di almeno 1,6 miliardi di ettari, una superficie 5 volte più grande dell’India e superiore all’estensione di tutti i terreni agricoli esistenti sul pianeta. “Un piano irrealistico e pericoloso, basato su impegni difficilmente misurabili di governi e aziende: se l’approccio rimane quello attuale, l’uso intensivo della terra a scopo di compensazione da parte dei grandi inquinatori porterà all’aumento della fame e delle disuguaglianze nel mondo“. È l’allarme lanciato da OXFAM con un nuovo rapporto, pubblicato oggi.

Per OXFAM serve un reale taglio delle emissioni, rinunciando all’uso di vaste aree di terra per piantare alberi in grado di compensare le emissioni di gas serra in atmosfera. Solo così si potranno salvare dalla fame le comunità di piccoli agricoltori e indigeni nei Paesi più poveri, già messe in ginocchio da eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili, che causano carestie e migrazioni forzate.

Per centrare l’obiettivo di contenere l’innalzamento delle temperature globali entro 1,5°C di qui al 2030 occorrerebbe l’impegno reale dei Paesi che inquinano di più ad abbattere le emissioni globali di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2010; ma i piani attualmente in essere porteranno un taglio di appena l’1% entro il 2030. ”Quella che viene definita neutralità climatica, non potrà essere raggiunta senza una vera riduzione delle emissioni, la graduale eliminazione dei combustibili fossili e decisi investimenti nella produzione di energia pulita, lungo le filiere di produzione – dice Elisa Bacciotti, responsabile delle campagne di OXFAM Italia – Purtroppo ad oggi molti dei tanti impegni che vengono sbandierati sono solo una distrazione, rispetto a un’azione incisiva di contrasto agli impatti sempre più devastanti, anche in Europa, della crisi climatica“. Per Bacciotti, ridurre i livelli di CO2 in atmosfera attraverso la riforestazione è solo una parte della soluzione “e gli attuali piani di compensazione prevedono una quantità di terra che semplicemente non abbiamo a disposizione. Continuando su questa strada si potrebbe assistere all’accaparramento di terre coltivabili da cui dipende la sussistenza di intere comunità e a violazioni dei diritti umani. L’unica strada praticabile, per non giocare col presente e futuro prossimo del pianeta e quindi di noi tutti, è il taglio immediato di miliardi di tonnellate di anidride carbonica che continuano ad essere prodotte da Paesi e aziende”.

OXFAM ha recentemente denunciato come i prezzi alimentari globali siano aumentati del 40% nell’ultimo anno (il più alto degli ultimi 10 anni), riducendo alla fame 20 milioni di persone, con un aumento di sei volte del numero di persone sull’orlo della carestia in meno di 12 mesi. Se utilizzati su larga scala, piani di compensazione delle emissioni di CO2, ad esempio attraverso la piantagione di massa di alberi, potrebbero causare un aumento dei prezzi alimentari globali dell’80% entro il 2050.

In vista della Cop (Conferenza delle Parti) di Glasgow di quest’anno, più di 120 Paesi, tra cui i principali inquinatori Cina, Usa e Ue, si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’ di CO2 entro la metà del secolo. Ma, sottolinea OXFAM, le promesse sono vaghe e non misurabili. Un Paese piccolo come la Svizzera avrebbe bisogno dell’intera isola di Porto Rico per piantare il numero necessario di alberi a raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’; una nazione come la Colombia dovrebbe riforestare un milione di ettari entro il 2030, mentre i tassi di deforestazione continuano ad aumentare. Allo stesso modo, un quinto delle 2.000 più grandi corporation del mondo hanno fissato i loro obiettivi di compensazione, ricorrendo all’uso di terra: per compensare le proprie emissioni le 4 sorelle di petrolio e gas da sole dovrebbero consumare un’area grande il doppio del Regno Unito.

A tre mesi dal summit delle Nazioni Unite di Glasgow, OXFAM chiede a governi e multinazionali di concentrarsi su tagli realistici ed efficaci delle emissioni nel breve termine, partendo da cambiamenti che si possono mettere in campo a casa loro, nei loro impianti e lungo le loro filiere di fornitura. Se si vuole ricorrere a strategie di compensazione, queste devono essere misurabili, trasparenti e capaci di abbassare drasticamente le emissioni entro il 2030. Compensare non vuol dire tagliare le emissioni, che dovrebbero essere calcolate separatamente. ‘‘La terra è un bene finito e prezioso; da essa dipendono milioni di piccoli agricoltori e comunità indigene per la loro sopravvivenza – conclude Bacciotti – Tutti noi dipendiamo dal buon uso che ne facciamo per la nostra sicurezza alimentare”.