Clima, Siracusa negli annali della climatologia mondiale: da -0,2°C a +48,8°C, due record europei negli ultimi 6 anni

Siracusa è entrata di diritto negli annali della climatologia mondiale: due giorni fa, Mercoledì 11 Agosto, la stazione meteorologica ufficiale del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) situata a Floridia, in contrada Monasteri, nel territorio della Piana di Siracusa, ha registrato un’incredibile temperatura massima di +48,8°C alle ore 13:14. Il dato è stato validato ed è il nuovo record di caldo europeo: mai in tutto il continente c’è stata una temperatura così elevata.

Ma Siracusa era già nota agli annali della climatologia mondiale per un altro record storico di livello eccezionale, sempre molto recente: il 1° Gennaio 2015, quindi appena sei anni fa, la stazione meteorologica ufficiale di Cozzo Spadaro gestita dall’Aeronautica Militare per l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia, raggiunse un’incredibile temperatura minima notturna di -0,2°C senza precedenti per queste latitudini. La stazione meteorologica, attiva dal 1919, si trova nel territorio di Portopalo di Capo Passero, nell’estremo lembo sud-orientale della Sicilia e sorge alla stessa latitudine di Tunisi e Algeri. Quella temperatura è stata la più bassa alla latitudine più meridionale dell’intero continente europeo. Il record risale alla notte di Capodanno del 2015, quando intorno alle ore 03:00 si verificò una forte nevicata sulla zona che poi all’alba si risvegliò incredibilmente imbiancata. La neve imbiancò Cozzo Spadaro, Pachino, Capo Passero e persino nell’isola delle Correnti, proprio il territorio solitamente più escluso dalle nevicate in tutto il territorio nazionale, tanto che nessun anziano può ricordare l’ultimo accumulo nevoso di questa zona che risaliva secondo le cronache dell’epoca al Gennaio 1905, privo però di riferimenti di rilevamenti termici adeguati.

Non solo caldo estremo, quindi. Ma anche freddo senza precedenti.

Così Siracusa è diventata in 6 anni epicentro della climatologia mondiale.