Come abbassare il colesterolo “cattivo” senza modificare la dieta: basta mangiare una manciata di un preciso tipo di frutta secca ogni giorno

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista dell’American Heart Association, circa mezza tazza di noci al giorno può abbassare i livelli di colesterolo “cattivo“.

Lo studio randomizzato controllato, durato due anni, è stato condotto grazie alla collaborazione di università europee e statunitensi: l’obiettivo era stabilire se il consumo regolare di noci contribuisse a un invecchiamento sano e avesse effetti benefici sulle lipoproteine.

La ricerca è stata condotta da maggio 2012 a maggio 2016 e ha coinvolto 708 partecipanti di età compresa tra 63 e 79 anni (68% donne), adulti sani e indipendenti residenti a Barcellona (Spagna) e Loma Linda (California).

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: quelli assegnati al gruppo di intervento hanno aggiunto circa mezza tazza di noci alla loro normale dieta quotidiana, mentre al gruppo di controllo è stato chiesto di non mangiare noci. Dopo due anni, sono stati testati i livelli di colesterolo dei partecipanti e la concentrazione e la dimensione delle lipoproteine sono state analizzate mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.

Tra i risultati chiave: a 2 anni, i partecipanti al gruppo di intervento avevano livelli di colesterolo LDL più bassi – in media di 4,3 mg/dL, e il colesterolo totale era sceso in media di 8,5 mg/dL. Inoltre, il consumo giornaliero di noci ha ridotto il numero di particelle LDL totali del 4,3% e le particelle LDL piccole del 6,1%. Queste variazioni nella concentrazione e nella composizione delle particelle LDL sono associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari. Anche il colesterolo delle lipoproteine a densità intermedia (IDL) è diminuito.

“Studi precedenti hanno dimostrato che le noci sono associate a tassi più bassi di malattie cardiache. Uno dei motivi è che abbassano i livelli di colesterolo LDL, e ora abbiamo un altro motivo: migliorano la qualità delle particelle LDL,” ha spiegato il coautore dello studio Emilio Ros, direttore della Lipid Clinic presso il Servizio di Endocrinologia e Nutrizione dell’Ospedale Clinico di Barcellona in Spagna. “Anche se non si tratta di un’enorme diminuzione del colesterolo LDL, è importante notare che all’inizio dello studio tutti i nostri partecipanti erano abbastanza sani, privi di importanti malattie non trasmissibili. Tuttavia, come previsto in una popolazione anziana, quasi il 50% dei partecipanti era in trattamento sia per l’ipertensione che per l’ipercolesterolemia. Grazie in parte al trattamento con statine nel 32%, i livelli medi di colesterolo di tutte le persone nel nostro studio erano normali“. “Per gli individui con livelli elevati di colesterolo nel sangue, la riduzione del colesterolo LDL dopo una dieta arricchita di noci può essere maggiore. Mangiare una manciata di noci ogni giorno è un modo semplice per promuovere la salute cardiovascolare. Molte persone sono preoccupate per l’aumento di peso indesiderato quando includono le noci nella loro dieta: il nostro studio ha scoperto che i grassi sani nelle noci non hanno indotto i partecipanti ad aumentare di peso,” ha concluso il ricercatore.

Noci, benefici e controindicazioni

