Continuano le manifestazioni contro il Green Pass da Nord a Sud: tensione con le forze dell’ordine a Roma, paura a Torino per un’auto contro il corteo – FOTO

Come ogni sabato, anche oggi ci sono state manifestazioni in varie citta’ contro il Green Pass. Centinaia di persone si sono radunate a Napoli, 1.000 a Torino, 3.000 a Milano e diverse migliaia a Roma, a Piazza del Popolo, dove tra le forze dell’ordine e i manifestanti ci sono stati momenti di tensione. In piazza anche militanti di Forza Nuova, con il leader romano Giuliano Castellino. La tensione e’ salita quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo verso Montecitorio e Palazzo Chigi, ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine.

Dopo le tensioni con le forze dell’ordine i manifestanti sono partiti con un corteo autorizzato verso la sede Rai di viale Mazzini. Durante il percorso hanno acceso fumogeni. Quasi tutti senza mascherina. Alcuni manifestanti hanno quindi raggiunto la sede della Rai mentre altri si sono fermati all’altezza di piazza delle Belle Arti.

Paura a Torino: un’auto contro il corteo

Attimi di paura durante il corteo contro il Green Pass a Torino quando una Mercedes nera, accelerando, e’ andata contro la folla dei manifestanti e le forze dell’ordine. E’ successo in corso Regina Margherita all’altezza con il mercato di Porta Palazzo. Un gruppo di dimostranti in un primo momento ha accerchiato l’auto. A quel punto il conducente ha nuovamente accelerato e si e’ allontanato. È stato poi identificato dalla polizia.

L’uomo, secondo fonti della questura, si sarebbe trovato bloccato nel traffico. Alcuni manifestanti hanno colpito l’autovettura e il conducente, spaventato, ha accelerato per allontanarsi.