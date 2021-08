Corpi estranei nei pacchetti di cracker: maxi richiamo nei supermercati italiani, numerosi i lotti ritirati

MeteoWeb

Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stara pubblicata una lunga serie di avvisi riguardanti diversi marchi e lotti di cracker, tutti ritirati per possibile presenza di corpi estranei nei pacchetti, pericolosi per la salute dei consumatori. Ecco i lotti richiamati:

Cracker Despar , prodotti da Crich, Salato senza granelli di sale in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6111, data di scadenza 30/07/2022;

, prodotti da Crich, Salato senza granelli di sale in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6111, data di scadenza 30/07/2022; Cracker Despar , prodotti da Crich, Salato in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6081, data di scadenza 27/07/2022;

, prodotti da Crich, Salato in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6081, data di scadenza 27/07/2022; Cracker Despar , prodotti da Crich, Salato in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022;

, prodotti da Crich, Salato in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022; Cracker Bennet , prodotti da Crich, salati in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6091, data di scadenza 28/07/2022;

, prodotti da Crich, salati in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6091, data di scadenza 28/07/2022; Cracker Bennet , prodotti da Crich, salati in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022:

, prodotti da Crich, salati in superficie, venduto in confezioni da 500 gr, lotto n°6031, data di scadenza 22/07/2022: Cracker integrali Bennet , marchio Vivisì, lotto n°1207 prodotto da Quality Food Group S.p.A, venduto in confezioni da 400 gr;

, marchio Vivisì, lotto n°1207 prodotto da Quality Food Group S.p.A, venduto in confezioni da 400 gr; Cracker Certossa , venduto da Lidl Italia Spa, senza granelli di sale in superficie, lotto n°6031, scadenza 22/07/2022, commercializzato in confezioni da 500 gr;

, venduto da Lidl Italia Spa, senza granelli di sale in superficie, lotto n°6031, scadenza 22/07/2022, commercializzato in confezioni da 500 gr; Cracker Certossa, venduto da Lidl Italia Spa, lotto n°6011, scadenza 20/07/2022 prodotto da Nuova Industria Biscotti Crich SpA, commercializzato in confezioni da 500 gr (questo richiamo è valido unicamente per le filiali di Torino Via Germonio e Torino Via Traiano).

In tutti i moduli di richiamo si chiede ai consumatori che avessero già acquistato il prodotto di non consumare e di riportarlo nel punto vendita di riferimento per la sostituzione o il rimborso.