Coronavirus, addio restrizioni e mascherine: in Danimarca “liberi tutti” dal 1° ottobre

In controtendenza rispetto al resto d’Europa, la Danimarca intende revocare tutte le misure anti-Covid dal 1° ottobre: le discoteche riapriranno da settembre, verrà meno l’obbligo di tampone per i ristoranti, e addio alle mascherine da ottobre.

Un “liberi tutti” quindi che inizia gradualmente da settembre, reso possibile dal calo di contagi costante, che è stato attribuito agli alti tassi di vaccinati nel Paese scandinavo e alla decisione del premier Mette Frederiksen di immunizzare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, oltre alle donne in gravidanza, su base volontaria. E’ stato considerato un successo anche l’utilizzo dell’app Coronapass.

Il governo danese ha avviato il processo di revoca delle restrizioni già in primavera. I bambini sono tornati a scuola ed è stata consentita la ristorazione all’aperto mentre in gran parte dei Paesi europei si optava per lockdown soft e coprifuoco.

Ad agosto nel Paese scandinavo sono state annullate altre misure, come il numero massimo di passeggeri per il trasporto pubblico, e i test anti-Covid sono passati da obbligo a raccomandazione.

Dal 1° settembre saranno revocate le misure relative alla movida notturna e l’obbligo di pass vaccinale o test negativo per andare a ristoranti ed eventi culturali. Dal 1° ottobre il Coronapass sarà archiviato.

La Danimarca è scarsamente popolata e oltre alla capitale Copenaghen ha solo poche grandi città, un fattore sicuramente rilevante. Complessivamente a inizio agosto il bilancio delle infezioni era sotto la soglia dei 320mila casi, con poco più di 2.500 morti (su una popolazione di meno di 6 milioni di abitanti).

Il governo non esclude però una quarta ondata, ma ritiene di poterla affrontare senza particolari limitazioni e difficoltà.