Coronavirus, i DATI del monitoraggio settimanale: l’indice RT stabile, l’incidenza continua a salire

Secondo i dati emersi dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdì, resta stabile a 1,56 l’indice Rt in Italia, contro l’1,57 della scorsa settimana, mentre l’incidenza settimanale è in aumento, passa da 58 a 68 casi per 100mila abitanti.

I due valori che segnano la replicabilità del contagio e la circolazione del virus, indicatori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento, assieme ai valori di occupazione dei reparti ospedalieri, sono ora all’esame della cabina di regia.

Secondo il monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento del Covid in Italia, sono tutte a rischio moderato le Regioni e province autonome italiane. Sono 16 le regioni che riportano allerte di resilienza ma nessuna riporta molteplici allerte di resilienza che potrebbero determinare un peggioramento della condizione di rischio.