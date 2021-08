Coronavirus, lo studio israeliano: l’infezione conferisce più immunità della doppia dose del vaccino Pfizer

MeteoWeb

La protezione immunitaria naturale che si sviluppa dopo un’infezione da SARS-CoV-2 offrirebbe una protezione maggiore contro la variante Delta del Coronavirus rispetto a due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech: è quanto ha scoperto un ampio studio israeliano, che però alcuni scienziati vorrebbero fosse contrassegnato da un avviso, cioè “Non fatelo a casa“.

I dati pubblicati mostrano che le persone che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2 avevano molte meno probabilità rispetto alle persone mai infettate e vaccinate, di contrarre la variante Delta, svilupparne sintomi o essere ricoverate in ospedale con COVID-19 grave.

Lo studio – si legge in un approfondimento su Science – dimostra il potere del sistema immunitario umano, ma gli esperti di malattie infettive hanno evidenziato che il vaccino Pfizer e altri per COVID-19 rimangono comunque altamente protettivi contro malattie gravi e morte. Gli esperti hanno anche avvertito che l’infezione intenzionale tra persone non vaccinate sarebbe estremamente rischiosa.

“Quello che non vogliamo che le persone dicano è: ‘Va bene, dovrei uscire e farmi infettare, dovrei organizzare una festa di contagio’. Perché qualcuno potrebbe morire,” ha affermato Michel Nussenzweig, immunologo della Rockefeller University che studia la risposta immunitaria a SARS-CoV-2, non coinvolto nello studio.

I ricercatori hanno anche scoperto che le persone che avevano avuto precedentemente il Coronavirus e avevano ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNTech a RNA messaggero (mRNA) erano più protette contro la reinfezione rispetto a quelle che avevano avuto il virus e non erano ancora vaccinate.

Lo studio, condotto in uno dei Paesi più vaccinati contro il COVID-19 al mondo, ha esaminato le cartelle cliniche di decine di migliaia di israeliani, registrando infezioni, sintomi e ricoveri tra il 1° giugno e il 14 agosto, quando la variante Delta era predominante in Israele. Si tratta del più grande studio osservazionale real-world condotto finora per confrontare l’immunità naturale e quella indotta dal vaccino per SARS-CoV-2, hanno spiegato gli autori.

La ricerca ha colpito Nussenzweig e altri scienziati che hanno esaminato una prestampa dei risultati, pubblicata su medRxiv. “È un esempio da manuale di come l’immunità naturale sia davvero migliore della vaccinazione. Per quanto ne so, è la prima volta che ciò è stato davvero mostrato nel contesto di COVID-19,” ha dichiarato Charlotte Thålin, medico e ricercatrice di immunologia presso il Danderyd Hospital e il Karolinska Institute che studia le risposte immunitarie a SARS-CoV-2.

Tuttavia, Thålin e altri ricercatori hanno evidenziato che l’infezione intenzionale tra persone non vaccinate le metterebbe a rischio significativo di malattie gravi e morte, o dei sintomi persistenti e significativi di ciò che è stato soprannominato Long Covid.

Lo studio mostra i benefici dell’immunità naturale, ma “non tiene conto di ciò che questo virus fa al corpo per arrivare a quel punto,” ha rilevato Marion Pepper, immunologa dell’Università di Washington. Il COVID-19 ha già ucciso più di 4 milioni di persone in tutto il mondo e si teme che Delta e altre varianti di SARS-CoV-2 siano più letali del virus originale.

La nuova analisi – si legge su Science – si fonda sul database di Maccabi Healthcare Services, che coinvolge circa 2,5 milioni di israeliani. Lo studio, condotto da Tal Patalon e Sivan Gazit presso KSM, il ramo di ricerca e innovazione del sistema, ha rilevato in due analisi che le persone mai infettate che sono state vaccinate a gennaio e febbraio hanno fatto registrare, a giugno, luglio e la prima metà di agosto, da 6 a 13 volte più probabilità di contrarre l’infezione rispetto alle persone non vaccinate che erano state precedentemente infettate dal Coronavirus. In un’analisi, confrontando più di 32mila persone nel sistema sanitario, il rischio di sviluppare COVID-19 sintomatico era 27 volte più alto tra i vaccinati e il rischio di ricovero 8 volte più alto.

“Le differenze sono enormi,” ha affermato Thålin, anche se ha avvertito che i numeri di infezioni e altri eventi analizzati per i confronti erano “ridotti“. Ad esempio, il tasso di ospedalizzazione più elevato nell’analisi di 32mila persone si è basato su soli 8 ricoveri in un gruppo vaccinato e uno in un gruppo precedentemente infetto. Inoltre, il rischio di infezione aumentato di 13 volte nella stessa analisi si è basato su solo 238 infezioni nella popolazione vaccinata, meno dell’1,5% di oltre 16mila persone, contro 19 reinfezioni tra un numero simile di persone che hanno avuto SARS-CoV-2.

Nessuno, nello studio che ha contratto una nuova infezione da SARS-CoV-2, è morto, il che ha impedito un confronto dei tassi di mortalità, ma è un chiaro segno del fatto che i vaccini offrono comunque un formidabile scudo contro malattie gravi, anche se non buono quanto l’immunità naturale, si legge su Science.

Senza contare che l’immunità naturale è tutt’altro che perfetta: sebbene le reinfezioni da SARS-CoV-2 siano rare e spesso asintomatiche o lievi, possono essere anche gravi.

In un’altra analisi, i ricercatori hanno confrontato più di 14mila persone che avevano un’infezione confermata da SARS-CoV-2 e non erano ancora vaccinate con un numero equivalente di persone precedentemente infette che avevano ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Il team ha scoperto che il gruppo non vaccinato aveva il doppio delle probabilità di essere reinfettato rispetto a quello vaccinato con dose singola.

“Continuiamo a sottovalutare l’importanza dell’immunità naturale alle infezioni, soprattutto quando [l’infezione] è recente,” ha dichiarato Eric Topol, medico e scienziato presso Scripps Research. “Quando lo rafforzi con una dose di vaccino, lo porti a livelli che non puoi assolutamente eguagliare con nessun vaccino al mondo in questo momento“.

Nussenzweig ha affermato che i risultati su persone precedentemente infette e vaccinate confermano i risultati di laboratorio di una serie di studi pubblicati su Nature e Immunity dal suo gruppo, quello del suo collega della Rockefeller University Paul Bieniasz e di altri, e da un preprint pubblicato questo mese da Bieniasz e dal suo team: mostrano, ha spiegato Nussenzweig, che il sistema immunitario delle persone che sviluppano un’immunità naturale a SARS-CoV-2 e poi si vaccinano, producono anticorpi eccezionalmente ampi e potenti contro il Coronavirus. Il preprint, ad esempio, riportava che le persone che erano state precedentemente infettate e poi vaccinate con un vaccino mRNA avevano anticorpi nel sangue che neutralizzavano l’infettività di un altro virus, innocuo per l’uomo, che era stato progettato per esprimere una versione della proteina spike del Coronavirus che contiene 20 mutazioni relative. I sieri di persone vaccinate e naturalmente infette non potevano farlo.

Per quanto riguarda lo studio sulle cartelle cliniche israeliane, Topol e altri sottolineano diversi limiti, come la debolezza intrinseca di un’analisi retrospettiva rispetto a uno studio prospettico che testa regolarmente tutti i partecipanti poiché tiene traccia di nuove infezioni, infezioni sintomatiche, ricoveri e decessi nel corso del tempo. “Sarà importante vedere questi risultati replicati o confutati,” ha rilevato Natalie Dean, biostatistica della Emory University. “il più grande limite dello studio è che il test [per l’infezione da SARS-CoV-2] è ancora una cosa volontaria, non fa parte del progetto dello studio“. Ciò significa, ha precisato, che le comparazioni potrebbero essere confuse se, ad esempio, le persone precedentemente infette che hanno sviluppato sintomi lievi avessero meno probabilità di essere testate rispetto alle persone vaccinate, forse perché pensano di essere immuni.

Il gruppo di Nussenzweig ha pubblicato dati che mostrano che le persone che guariscono da un’infezione da SARS-CoV-2 continuano a sviluppare numeri e tipi crescenti di anticorpi diretti contro il Coronavirus fino a 1 anno. Al contrario, ha evidenziato, in persone vaccinate due volte non si rilevano aumenti “della potenza o dell’ampiezza del compartimento anticorpale della memoria complessiva” pochi mesi dopo la loro seconda dose.

Per molte malattie infettive, precisa l’approfondimento su Science, l’immunità acquisita naturalmente è nota per essere più potente dell’immunità indotta dal vaccino e spesso dura tutta la vita. Altri Coronavirus che causano gravi malattie umane come la sindrome respiratoria acuta grave e la sindrome respiratoria mediorientale innescano risposte immunitarie robuste e persistenti. Allo stesso tempo, è noto che molti altri Coronavirus umani, che di solito causano poco più che raffreddori, infettano regolarmente le persone.