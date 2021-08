Astronomia: cosa c’è in cielo stasera? Dopo il tramonto naso all’insù per la congiunzione Luna-Saturno

MeteoWeb

Nuovo appuntamento astronomico nel cielo di Agosto: stasera è in programma un suggestivo incontro tra il nostro satellite e il “Signore degli Anelli”.

Il luminoso disco della Luna, quasi al plenilunio, raggiungerà Saturno nella costellazione del Capricorno: per ammirare la congiunzione basterà rivolgere lo sguardo in direzione Sud-Est dopo il tramonto (culmine a Sud nelle ore centrali della notte). A poca distanza brillerà il gigante gassoso Giove.

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare ad Agosto, Mercurio ad inizio mese era inosservabile, in seguito è diventato visibile ad a ovest, poco dopo il tramonto. Venere si può ammirare dal crepuscolo in direzione ovest. Marte a inizio mese era visibile a ovest, molto basso, subito dopo il tramonto, e col passare dei giorni è diventato sempre più difficile scorgerlo. Giove è ben visibile a est subito dopo il tramonto e per tutta la notte. Saturno sorge poco prima di Giove. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) dalla seconda parte della notte: sorge a est e si confonde tra le luci dell’alba a sudest. Nettuno (osservabile per mezzo di telescopio) sorge in tarda serata a oriente, culmina in tarda notte a sud e scompare tra le luci dell’alba.

Per chi volesse dare la caccia alle costellazioni, in direzione Nord, troviamo come sempre la Stella Polare: accanto all’Orsa Maggiore e all’Orsa Minore scorgiamo Dragone, Cefeo e Cassiopea.

A nordovest brilla Arturo, parte del Bootes, dalla particolare forma ad aquilone.

A sud ammiriamo il Sagittario, che occupa la zona della volta celeste dove è situato il centro della Via Lattea.

A est osserviamo il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda e Perseo, che diventeranno protagonisti nel corso dei prossimi mesi.