Covid, contagi in crescita negli over 40: rallentano tra i 10 e i 29 anni

Nel corso dell’ultima settimana, nonostante il fatto che il dato non sia ancora consolidato, si registra un “rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni“. Si osserva in particolare che “l’incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio e’ superiore a 50 casi per 100.000 abitanti“. Da questo ne consegue un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione. A rilevarlo l’Istituto superiore di Sanità nel documento esteso del monitoraggio settimanale oggi sul sito Epicentro. Aumenta poi l’eta’ mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione (32 anni).

Il fatto che nella fascia sotto i quaranta anni, nonostante sia meno vaccinata, vi siamo meno contagiati, mentre nella fascia over 40, che presenta una percentuale molto più alta di vaccinati, vi siano più positivi, dimostra il calo ormai evidente dell’efficacia delle vaccinazioni.