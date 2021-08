Covid, dati Iss: aumentano i casi fra gli over 60, l’età media dei contagiati sale a 33 anni

MeteoWeb

Aumentano i casi di COVID-19 fra le persone con età superiore a 60 anni rispetto alla settimana precedente (14,7% vs 13,2% fra il 2 e il 15 agosto 2021). Si registra inoltre un aumento dell’eta’ mediana negli ultimi quattordici giorni che arriva a 33 anni. E’ quanto indicato dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanita’, che completa il monitoraggio settimanale. Da fine giugno 2021 si e’ osservato un aumento dell’incidenza settimanale nella popolazione di eta’ fra 0 e 40 anni.

Sebbene il dato non sia ancora consolidato, nell’ultima settimana è stata registrata una leggera diminuzione dell’incidenza nelle fasce 10-19 e 20-29, che risulta comunque ancora superiore a 100 casi per 100.000 abitanti. Sono invece in aumento i casi nelle fasce di età superiori a 40 anni. L’analisi della variazione dell’incidenza a 14 giorni per 100.000 abitanti, per fasce di età, del periodo 9 – 22 agosto 2021 rispetto al 26 luglio – 8 agosto 2021 mostra una diminuzione della crescita nelle fasce di età 10-19 e 20-29. Si osserva invece un aumento dell’incidenza nelle ultime due settimane nelle restanti fasce di età.