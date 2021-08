Covid: fiale di vaccino Moderna contaminate, sospesa la somministrazione in Giappone

MeteoWeb

Il governo giapponese ha sospeso l’utilizzo di 1,63 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Moderna contaminate con “sostanze estranee“: lo hanno reso noto oggi la casa farmaceutica Takeda e il Ministero della Sanità.

Takeda, responsabile della vendita e della distribuzione del vaccino Moderna nel Paese, ha annunciato di avere “ricevuto notizie da numerosi centri di vaccinazione secondo cui sostanze estranee sono state trovate nelle fiale ancora chiuse“: a seguito di “consultazioni con il ministero della Sanità è stato deciso di sospendere l’uso del vaccino” proveniente da tre lotti a partire da oggi.

L’azienda ha dichiarato di aver informato Moderna e di aver “richiesto un’indagine urgente”.

Takeda non ha fornito dettagli sulla natura della contaminazione, ma ha affermato di non aver ricevuto finora alcuna segnalazione di problemi di salute derivanti dalle dosi interessate.

Il Ministero della Salute giapponese ha precisato che lavorerà con Takeda per garantire dosi alternative per evitare l’interruzione del programma di vaccini del Paese.

Circa il 43% della popolazione giapponese attualmente ha completato il ciclo vaccinale.