Covid, focolaio in un hotel in provincia dell’Aquila: 12 dipendenti positivi, “la stragrande maggioranza era vaccinata”

Un focolaio di Covid è stato registrato in una struttura ricettiva ad Opi, in provincia dell’Aquila, dove sono risultati positivi 12 dipendenti. Il test è stato disposto dopo il contagio di una dipendente dell’albergo.

La struttura è stata chiusa, con attività sospesa in via precauzionale mentre gli ospiti sono fuggiti, senza aspettare le indicazioni dell’azienda sanitaria. “Non hanno pensato neanche ai rimborsi. Hanno preso tutti le valigie e nel giro di un’ora e mezza-due ore si sono dileguati”, ha dichiarato il titolare dell’albergo al Tg regionale dell’Abruzzo, nonostante lui avesse invitato a mantenere la calma e attendere l’arrivo delle autorità per stabilire come procedere.

“La stragrande maggioranza” dei positivi “erano tutti vaccinati, tutti con Green Pass. Aggiungo che i vaccinati sono quelli che stanno peggio”, ha affermato il titolare. “Vedevamo queste cose come se non toccassero mai a noi, invece questo disastro è toccato a noi ed è mortificante. Abbiamo avuto un sacco di paura”, ha concluso.