Covid, focolaio in una RSA in Puglia: morti 3 anziani a Canosa, tutti vaccinati

MeteoWeb

A causa di un focolaio di Coronavirus scoperto nella RSA “Palazzo Mariano” a Canosa di Puglia (contagiati 20 ospiti e 3 operatori), sono morti 3 ultra 80enni affetti da altre patologie pregresse.

“La vaccinazione resta lo strumento più importante ed efficace contro il Covid,” ha ribadito il commissario straordinario della Asl di Barletta-Andria-Trani, Alessandro Delle Donne. “Se quelle persone non fossero state vaccinate, così come accaduto nella prima ondata del Covid i decessi non sarebbero stati 3, ma molti di più“.

In seguito a normali controlli sierologici, il 16 agosto la struttura di Canosa ha segnalato al dipartimento di prevenzione della Asl alcuni casi di presunte positività: come da protocollo, sono seguiti i tamponi molecolari per accertare la positività. Poco dopo, i 3 ultra 80enni sono stati ricoverati e nei giorni scorsi sono deceduti.

Undici in totale gli ospiti della struttura di Canosa ricoverati al “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie: le loro condizioni non destano preoccupazione (uno è stato dimesso), si trovano in area medica in osservazione.