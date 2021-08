Israele approva l’estensione dell’uso del farmaco MesenCure, un trattamento innovativo contro Covid-19

MeteoWeb

Il Ministero della Salute israeliano ha approvato l’estensione dell’uso di MesenCure, un trattamento innovativo contro Covid-19: su 16 pazienti trattati al Rambam Medical Center ad Haifa, 14 sono guariti e sono stati dimessi in breve tempo.

Il ministero ha approvato la possibilità per qualsiasi ospedale israeliano di prendere parte ai test e di utilizzare per altri pazienti il farmaco sviluppato da Bonus BioGroup. L’obiettivo dello studio, che includerà un minimo di 50 pazienti, è confermarne la sicurezza e l’efficacia.

MesenCure consiste in cellule mesenchimali stromali attivate isolate dal tessuto adiposo di donatori sani: riduce l’infiammazione e allevia i sintomi respiratori e di altro tipo nei pazienti che soffrono di stress respiratorio potenzialmente letale causato da Covid-19.

Bonus BioGroup ha riferito lo scorso maggio di avere condotto test su pazienti di età compresa tra 45 e 75 anni, tutti con sintomi gravi, e il 90% aveva comorbilità. I dati hanno mostrato una diminuzione del 40% dell’infiammazione polmonare grazie al trattamento.

Un mese dopo, l’infiammazione polmonare è scesa all’1%.

I pazienti hanno anche mostrato una funzione respiratoria significativamente migliorata, con una saturazione di ossigeno nel sangue aumentata al 95% e la funzionalità polmonare è tornata quasi nella norma dopo solo un mese.