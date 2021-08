Covid: la Sicilia lunedì passa in zona gialla, Sardegna e Calabria salvano la zona bianca in extremis per un’altra settimana

MeteoWeb

La Sardegna e la Calabria in zona bianca per un’altra settimana, la Sicilia lunedì sarà zona gialla: in attesa dell’ufficialità che verrà data domani, sarà questo lo scenario che si prospetta in base ai dati che ogni venerdì finiscono nella cabina di regia del Ministero e che collocano le regioni nelle fasce di colore (sono quelli del martedì precedente).

Sempre in considerazione dell’andamento dei dati, la Sicilia rischia di passare in zona arancione nelle prossime settimane, probabilmente entro metà settembre, e Sardegna e Calabria sono molto vicine alla zona gialla dalla prossima settimana dato il costante aumento dei ricoveri, che si riflette con una-due settimane di ritardo dall’aumento dei contagi.

Per quanto riguarda nello specifico la Sardegna, l’assessorato della Sanità ha confermato che l’Isola rimarrà in zona bianca. Nonostante i dati in aumento, con il 12% delle terapie intensive occupate (dati Agenas), il 14% dei posti letto nei reparti ormai saturi e una media di circa 150 contagi ogni 100mila abitanti, l’Isola rimane nella fascia con zero restrizioni, appunto perché i dati che ogni venerdì finiscono nella cabina di regia del Ministero e che collocano le regioni nelle fasce di colore sono quelli del martedì precedente. Nonostante due parametri su tre siano superati e manchi appena l’1% per superare anche il terzo, quello sui ricoveri, la Sardegna rimane per ora nella fascia con minori restrizioni.

Cosa si può/non si può fare in zona gialla

La regola più importante da rispettare in zona gialla è l’obbligo di mascherina, che torna sia al chiuso sia negli spazi aperti. Per quanto riguarda gli spostamenti, le visite a parenti e amici sono libere e senza restrizioni. Anche per gli spostamenti tra Regioni non ci saranno problemi e ci si potrà spostare in libertà.

Tutte le attività rimangono aperte (tranne le discoteche). A pranzo e a cena saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, ma solo con il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, fino alle 18 per chi ha il Green Pass.

In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto (stadi) e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Come visto, nel passaggio dalla zona bianca alla zona gialla, non cambia moltissimo, anche se questo passaggio avrà sicuramente ripercussioni per le attività che subiranno nuove limitazioni come i ristoranti al chiuso che a cena non potranno più ospitare nessuno, o per i club sportivi che dovranno limitarsi all’aperto ad appena 2.500 spettatori.