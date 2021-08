Panna da cucina vegetale contaminata da ossido di etilene: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

La nota catena di supermercati Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Crema da cucina vegetale UHT a lunga conservazione, prodotto da Unigrà srl, di Conselice (RA).

Il lotto di produzione richiamato è il n°21090, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato in 26/12/2021, venduto in unità da 200 ml. Il motivo del richiamo indica la presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube). Nelle avvertenze si legge: “Si richiede di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al punto vendita”.