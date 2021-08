Dalla Capitanata al Salento, continua l’emergenza incendi in Puglia: decine di ettari distrutti

MeteoWeb

L’emergenza incendi in Puglia prosegue senza tregua: ieri i comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi. Situazione critica a Bitonto, nel Barese, dove i roghi hanno distrutto oltre 50 ettari nella zona del bosco Rogadeo. Oltre ai Vigili del fuoco, al personale dell’Arif e ai volontari che hanno lavorato fino alla tarda serata è stato necessario anche l’intervento di un Fireboss che ha effettuato diversi lanci di acqua e liquido ritardante.

Oggi nel Foggiano i Vigili del fuoco sono impegnati in diverse zone della Capitanata per spegnere incendi di sterpaglie.

Nel Salento nei giorni scorsi un incendio scoppiato a Castro ha creato forte preoccupazione tra i bagnanti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti o criticità.

Secondo Coldiretti Puglia nell’estate di quest’anno gli incendi nella regione sono triplicati con danni, per milioni di euro, all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Per questo la Coldiretti – dato che il 60% degli incendi si stima essere di natura dolosa – chiede di aumentare l’opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio.