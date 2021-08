MeteoWeb

Gli incendi non danno tregua all’Algeria. In tutto sono stati spenti finora 76 incendi su un centinaio registrati ieri in tutto il Paese. Pompieri e volontari continuano a combattere contro 54 roghi, soprattutto nelle prefetture di Bejaia, Jijel e El Taref, vicino alla frontiera con la Tunisia.

E intanto, continua a salire il bilancio delle vittime. I morti sono almeno 71, secondo le autorita’, che denunciano l’origine criminale dei roghi.