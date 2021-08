Devastante maltempo in Turchia: sono 81 le vittime delle inondazioni, 30 ancora dispersi

MeteoWeb

E’ devastante il bilancio, ancora parziale, del maltempo che ha colpito la Turchia. Sale infatti a 81 il numero delle vittime delle inondazioni che hanno devastato parti di costa turca sul Mar Nero, secondo quando riferito dalle autorità. Nel frattempo sono entrati in azione un’imbarcazione e i sommozzatori della polizia per aiutare a cercare 30 persone che risultano ancora disperse a distanza di oltre una settimana. L’agenzia turca per la gestione dei disastri, Afad, ha affermato che 70 persone sono rimaste uccise nella provincia di Kastamonu, 10 nella provincia di Sinop e un’altra persona nella provincia di Bartin.

Secondo quanto riferito dall’agenzia a inizio settimana vi sono 34 dispersi. L’11 agosto, piogge torrenziali hanno colpito le province del Mar Nero nel nord-ovest della Turchia, causando inondazioni che hanno demolito case e ponti, spazzato via auto e bloccato l’accesso alle strade. Il canale turco HaberTurk TV ha riferito che un’imbarcazione della polizia e sommozzatori della polizia stavano cercando persone ancora disperse in un’area dove il torrente Ezine sfocia nel Mar Nero e dove temono che le inondazioni possano aver portato via alcuni dei dispersi. Più di 10mila membri del personale sono stati coinvolti in missioni di ricerca e soccorso in tutta la regione e negli sforzi per assistere i sopravvissuti, ha affermato l’Afad. Nelle operazioni di ricerca dei dispersi sono stati impiegati anche 19 cani addestrati. L’area più colpita è stata la città di Bozkurt, a Kastamonu, dove le inondazioni hanno sommerso case e negozi, raso al suolo un edificio di otto piani e gravemente danneggiato altri edifici che sembra fossero stati costruiti in modo improprio sul letto di un torrente.

L’appaltatore del condominio di otto piani che è crollato è stato arrestato mercoledì e accusato di “aver causato negligentemente morte e lesioni“. Almeno quattro persone – una donna e tre bambini – sono morte nel crollo. Diversi vicini rimangono dispersi.

Circa 2.400 persone sono state evacuate in tutta la regione a causa delle inondazioni. Molti sono alloggiati temporaneamente in dormitori studenteschi. Le inondazioni hanno colpito la costa settentrionale della Turchia mentre centinaia di soccorritori stavano cercando di domare gli incendi che attraversavano la costa meridionale del Mediterraneo.