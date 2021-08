Donna di 50 anni muore in casa, mistero sulle cause del decesso: due giorni prima aveva ricevuto il vaccino

MeteoWeb

Nella giornata di domani verrà assegnato l’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo di una 50enne di Quartu Sant’Elena, Alessandra Picci, morta alla vigilia di Ferragosto per cause ancora avvolte dal mistero. Un esposto del fratello della vittima, attraverso l’avvocato Tiziano Tatti, è stato presentato in Procura a Cagliari affinché si possano accertare i motivi decesso, sopraggiunto all’improvviso. Secondo quanto riferito dai parenti e pubblicato sul quotidiano L’Unione Sarda, alla donna era stato inoculato il vaccino due giorni prima della morte, ma il fratello stesso ha precisato che l’episodio, per ora, è stato indicato solo come fatto storico. I familiari hanno segnalato che la donna godeva di buona salute e non erano a conoscenza di eventuali patologie. Sarà il pubblico ministero di turno, Enrico Lussu, ad assegnare l’incarico per l’autopsia.