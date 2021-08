Maltempo in Calabria, violento downburst a Falerna: danneggiati lidi e ristoranti, ombrelloni e gazebo finiscono sulla provinciale – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Calabria, in particolare la metà settentrionale della regione in maniera diffusa. Altri temporali stanno interessando parte delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Il fenomeno più rilevante si è verificato nel Catanzarese. A Falerna, un violento downburst ha creato molti danni, danneggiando alcune strutture presenti sul lungomare. Lidi ed esercizi commerciali hanno visto sedie, tavolini, sdraio, ombrelloni e gazebo spazzati via dalla furia del vento, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

Un albero è caduto su una vettura, fortunatamente senza ferire nessuno. I tendoni divelti dal fortissimo vento sono finiti sulla SS18, creando disagi agli automobilisti. Disagi alla circolazione stradale anche sulla A2, nel tratto di strada compreso tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Lamezia Terme.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: