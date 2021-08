Dramma incendi in California: 43mila evacuati, centinaia di case distrutte

MeteoWeb

Oltre 13.500 vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per contenere oltre una decina di grandi incendi in California, che hanno distrutto centinaia di case e costretto migliaia di persone a mettersi in salvo.

Quasi 43mila californiani hanno ricevuto l’ordine di evacuazione e più di 500 famiglie sono ospitate in rifugi.

Il governatore Gavin Newsom ha richiesto una dichiarazione presidenziale di grave disastro per 8 contee: lo ha riferito Mark Ghilarducci, direttore dell’Ufficio dei servizi di emergenza della California durante un briefing. In caso di approvazione, la dichiarazione garantirebbe assistenza che coprirebbe alloggi, aiuti alimentari, costi di emergenza governativi.