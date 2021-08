Dramma incendi in Sardegna: spento il maxi incendio nelle campagne di Mandas, ancora allerta sul Monte Arci [FOTO]

MeteoWeb

Notte di paura nel sud Sardegna per gli incendi nel territorio di Mandas: le fiamme si sono propagate su più fronti, mandando in fumo la vegetazione su due colline.

Un fronte si è spinto a ridosso di alcune strutture abitative, coinvolto anche un fienile, tempestivamente raggiunto da una squadra di pompieri che ha spento le fiamme che hanno attaccato la struttura, rotoballe e alcuni mezzi agricoli.

Le fiamme sono state spente e nessuna persona risulta coinvolta. Alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica dai focolai residui nelle aree coinvolte.

Situazione sotto controllo ma ancora a rischio sulle colline tra Morgongiori e Masullas sul Monte Arci, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio che ha interessato 100 ettari di territorio. Le operazioni di spegnimento sono riprese questa mattina: per fermare l’avanzata delle fiamme, oltre le squadre a terra, stanno intervenendo anche 3 elicotteri e un Canadair. Il rogo è partito dalla località Rio Solacera.

Un elicottero del Corpo Forestale dalla base di San Cosimo sta intervenendo su un rogo a Sant’Antonio, nelle campagne di Jerzu. Un altro elicottero è stato invece inviato per aiutare lo spegnimento delle fiamme a Crastu Abile, nelle campagne di Borore. Ancora fiamme nelle campagne di Escolca: impegnato un elicottero per le operazioni di spegnimento.