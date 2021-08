Due giornalisti australiani ricoverati per pericardite dopo il vaccino Pfizer: “forte dolore al petto, brividi e vertigini”

MeteoWeb

Denham Hitchcock è un giornalista australiano che sta esortando gli australiani ad esplorare quale vaccino anti-Covid sia meglio per loro, dopo essere stato ricoverato per una patologia cardiaca nelle settimane successive alla sua seconda dose di Pfizer. Hitchcock, che lavora per Seven News, ha descritto di “non essersi sentito molto bene” per un paio di settimane dopo la seconda somministrazioni del vaccino, affermando che i suoi sintomi non hanno iniziato a comparire che alla fine della seconda settimana. Si è poi recato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una pericardite, un raro effetto collaterale della vaccinazione.

La pericardite è un’infiammazione del rivestimento del cuore. La patologia è più comune negli uomini tra i 20 e i 50 anni.

Hitchcock ha ammesso che era indeciso se condividere o meno la sua esperienza online, ma ha deciso che è importante che tutti conoscano i possibili effetti collaterali quando decidono di fare il vaccino. “Non sono un no vax, ma in realtà non sono neanche pro vax. Sono “pro scelta” e “pro informazione” per fare quella scelta. Soprattutto sono favorevole a riaprire il Paese e per fare questo, non vedo altro modo che vaccinare la maggior parte dell’Australia”, ha scritto in un post su Instagram, pubblicando una foto dal letto dell’ospedale. “Quindi ho fatto il vaccino Pfizer. La prima settimana è stata come per qualsiasi vaccino. Non mi sentivo bene. Ma verso la fine della seconda settimana, il mio cuore ha iniziato a battere forte, sentivo formicolii alle braccia, un’estrema stanchezza e una sensazione molto strana di vertigini. Ho preso il Nurofen e ho continuato a lavorare. Entro la fine della terza settimana, stavo costantemente peggio: dolore acuto al petto, sensazione di freddo e brividi e la sensazione di vertigini era intensa”, continua Hitchcock.

“25 giorni dopo l’iniezione e probabilmente un po’ tardi sono andato in ospedale ed eccomi qui, con una diagnosi di pericardite o infiammazione del cuore dovuta al vaccino Pfizer. Da quando sono qui, ho contattato dei professionisti della sanità che conosco a Sydney e anche se è raro, certamente non è isolato. Un ospedale ha avuto ben oltre una dozzina di casi come me. Mi è stato detto che mi riprenderò completamente, anche se potrei stare così per mesi. Il mio pensiero è che, nell’attuale frenesia dei vaccini, nessuno sta parlando di questo ma sta chiaramente avvenendo e se vuoi il vaccino e hai qualsiasi storia di problemi al cuore, sarebbe meglio parlare con il tuo medico sulla scelta del vaccino”, conclude Hitchcock nel suo post.

Anche la giornalista Georgia Clark condivide la sua diagnosi di pericardite

Anche Georgia Clark, 27enne giornalista di Sydney, ha condiviso online la sua diagnosi di pericardite dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino Pfizer. Clark ha raccontato di aver avuto dolore al petto per circa una settimana dopo la seconda dose del vaccino e poi ha sviluppato febbre.

Nonostante la paura per la sua salute, la donna afferma di non avere rimpianti ed incoraggia tutti a fare il vaccino. “Ero ben consapevole del piccolo rischio di avere miocardite o pericardite dal vaccino Pfizer, ma avendo visto i devastanti effetti del virus e l’aumento dei decessi, ho sentito che i benefici della vaccinazione per proteggere me stessa e le altre persone superavano il rischio. Ho consultato il mio medico e sapevo che gli effetti collaterali erano rari e molto meglio dei rischi del Covid-19. Gli effetti collaterali possono essere curati, morire per il Covid-19 no”, afferma Clark.

“Il rischio di danni permanenti al cuore e ai polmoni dal Covid-19 è molto più alto. Sentire le storie strazianti delle infermiere in ospedale di persone giovani, prima sane, che ora non riescono a respirare o con permanenti danni al cuore dopo il virus è un promemoria di quanto pericoloso sia questo virus. I sacrifici che facciamo ora salveranno vite in futuro”, ha aggiunto la donna, che è stata dimessa dall’ospedale e che per le sue dichiarazioni, ha ricevuto insulti, soprattutto da quanti sono contrari ai vaccini.

Miocardite e pericardite

Il cardiologo Isuru Ranasinghe afferma che le condizioni di miocardite e pericardite sono “estremamente rare” dopo il vaccino Pfizer e nella maggior parte dei casi, “benigne”. “La miocardite si riferisce all’infiammazione del muscolo cardiaco, mentre la pericardite è l’infiammazione del pericardio, la sacca fibrosa che contiene il cuore”, afferma Ranasinghe, aggiungendo che il rischio di danni permanenti al cuore dal Covid-19 è molto più alto di quello con il vaccino Pfizer.

“Miocardite e pericardite non sono condizioni potenzialmente letali. La maggior parte dei pazienti ha una breve degenza in ospedale, viene curata con farmaci antinfiammatori ed esce dall’ospedale senza conseguenze di lunga durata”, spiega Ranasinghe.