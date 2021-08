Elon Musk annuncia robot umanoide, il prototipo “Tesla Bot” pronto il prossimo anno

MeteoWeb

Elon Musk ha presentato un progetto per un robot umanoide metallico, che sarà in grado di svolgere compiti ripetitivi e utilizzerà la stessa tecnologia dei veicoli semi-autonomi.

Un primo prototipo del “Tesla Bot” dovrebbe essere pronto il prossimo anno: sarà dotato di cinque dita e una silhouette androgina in bianco e nero.

Come sarà il Tesla Bot? “Sarà buono, ovviamente, e vivrà in un mondo fatto per gli umani eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi,” ha assicurato Musk. Secondo il patron di Tesla, il robot umanoide a regime sarà in grado di fare anche cose come andare al negozio e comprare dei generi alimentari o cose simili.

Il Tesla Bot sarà alto 176 centimetri, per 56 kg di peso e sarà in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di muoversi ad una velocità di circa 8 km/h. Musk ha affermato che il robot, nome in codice “Optimus”, si basa sugli stessi chip e sensori utilizzati dalle auto di Tesla per le funzioni di guida autonoma.