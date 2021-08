Elon Musk arriva in Toscana a sorpresa e visita gli Uffizi, il VIDEO: “Visitate Firenze!”

E’ stata una visita inaspettata quella di Elon Musk agli Uffizi di Firenze. Il magnate tech era con la compagna, la cantante canadese Grimes, e alcuni componenti della sua famiglia. In vacanza a Firenze, dopo aver visitato Palazzo Vecchio, accompagnati dal sindaco Dario Nardella, Musk ed il suo gruppo sono stati accolti in museo dal direttore Eike Schmidt, che li ha guidati alla scoperta delle meraviglie degli Uffizi per un’ora e mezzo, fra selfie e domande sulle opere, compresa una foto di gruppo davanti alla Venere di Botticelli. “Quando installerete una stazione spaziale su Marte, ci piacerebbe portarci qualche opera per il nostro progetto degli Uffizi diffusi“, ha scherzato Schmidt salutando così Musk al termine della visita.

Musk era atterrato sabato all’aeroporto di Peretola col suo aereo privato per alcuni giorni di vacanza con la famiglia. Insieme oggi hanno visitato Palazzo Vecchio. “Benvenuto a Firenze, la tua presenza ci ispira per il futuro di Firenze e del mondo intero”, ha scritto Nardella su twitter, postando un brevissimo video dove Musk esclama “Visitate Firenze!“. Nardella ha parlato con Musk del sistema cittadino di mobilità elettrica, e gli ha mostrato alcune sale di Palazzo Vecchio: il magnate è rimasto particolarmente colpito, secondo quanto si apprende, dal Salone dei Cinquecento, e ha ricevuto dal sindaco doni di Stefano Ricci e dell’Officina di Santa Maria Novella.

All’incontro era presente anche Fabrizio Moretti, segretario generale della Biaf, la Biennale internazionale dell’antiquariato.

@elonmusk and @Grimezsz welcome to #Florence! Your presence inspires us for the future of Florence and the entire world.#ElonMusk #Grimes pic.twitter.com/bdkA3hsHHQ

