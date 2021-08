Emergenza incendi in Sicilia: Palermitano ancora assediato dai roghi boschivi

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia e in particolare a Palermo e provincia: stanno divampando a macchia di leopardo, provocando danni irreparabili, ambientali ed economici nella parte occidentale dell’isola.

L’ultimo rogo è stato segnalato nella notte sul Monte Pellegrino: un lungo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme, appiccate nei pressi di alcune case.

A Caccamo un vasto incendio ha incenerito ettari di bosco.

Nelle ultime ore si contano decine interventi in località come, ad esempio, Partinico, Regalgioffoli, Valledolmo e Prizzi.

Il Palermitano quindi, continua a bruciare, e nei prossimi giorni si toccheranno picchi fino a +40°C, se non oltre: un fattore che potrebbe favorire i piromani.