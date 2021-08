Farina contaminata ritirata dagli scaffali dei supermercati: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di farina denominata “Preparato per muffins“, marchio Molino Merano srl. “La miscela contiene un lotto di farina di carrube oggetto di allerta sanitaria – come si legge sul modulo di richiamo – perché contaminato da ossido di etilene“. Il lotto richiamato è il n°00095312, data di scadenza 26/03/2022, venduto in confezioni da 500 gr.

Tra le avvertenze si legge: “Non consumare il prodotto e riportare la confezione al negozio dove è stata acquistata“, per il rimborso o la sostituzione.