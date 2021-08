Previsioni meteo, nuova fiammata nordafricana in arrivo con punte fino a +45°C: le aree più colpite

MeteoWeb

Implacabili le previsioni meteo: un ampio promontorio nordafricano a cuore caldo invaderà l’Italia a partire da domenica 8 agosto e per tutta la settimana di Ferragosto. Sarà una escalation di alta pressione, con stabilità e tanto sole pressoché ovunque. Da evidenziare soltanto, nelle battute iniziali, una maggiore instabilità ancora sui settori alpini e prealpini e, su queste aree, instabilità a fasi alterne fino a tutto Ferragosto, tuttavia piuttosto circoscritta quindi a incidenza decisamente più localizzata e con fenomeni progressivamente più irregolari.

La caratteristica dominante di tutta la settimana di Ferragosto sarà, secondo le previsioni meteo, un nuovo consistente aumento delle temperature, con ennesima onda calda subtropicale in direzione dell’Italia. Stando alle dinamiche attualmente proposte, l’asse meridiano del promontorio, punterà principalmente le due isole maggiori e poi i settori centro-meridionali, specie meridionali peninsulari in genere, ma anche tirrenici. La prima parte della prossima settimana sarà quella più infuocata, poi valori sopra media continueranno ancora per il prosieguo della settimana e fino a tutto Ferragosto, tuttavia sembra con qualche grado in meno rispetto alla prima parte. La fase più rovente sarà, secondo le previsioni meteo, tra martedì 10 e mercoledì 11 prossimi, quando i valori al solo raggiungeranno +34/+38°C diffusi un po’ su tutte le pianure, con punte ricorrenti di +39/+40°C, spesso fino a +41/+42°C sul Sud peninsulare e valori estremi di +43/44°C, anche +45° sulla Sardegna. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare la nuova onda super-calda attesa verso l’Italia nel corso dei prossimi giorni, apportando quotidiani aggiornamenti.