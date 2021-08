MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.7 è avvenuto nella zona del South Georgia & the South Sandwich Is., con epicentro in mare. Il sisma è stato registrato dai sismografi INGV alle 02:45 ora italiana, 22:45 orario locale nella zona del terremoto (Oceano Atlantico/South). L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 20 km.