Forte terremoto in Spagna: paura nella notte tra Malaga e Granada

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito il Sud della Spagna pochi minuti fa. La scossa si è verificata alle 23:25 con epicentro a Valderrubio, nei pressi di Granada, dove la popolazione si è riversata in strada per la paura. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Malaga.

In corso le verifiche per eventuali danni.