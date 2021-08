Maltempo, forti piogge in Emilia Romagna: cadono grossi massi sulla provinciale a Toano, crollo delle temperature anche di 15°C

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, ma anche alcune zone di Umbria, Marche e Toscana. In Emilia Romagna, gli accumuli pluviometrici maggiori al momento sono rappresentati dai 49mm caduti a Novi di Modena, 47mm a Villa di Cassano, 46mm a Ferriere, 40mm a San Possidonio.

A causa di un temporale, alcuni massi di grandi dimensioni, smottati da una scarpata, hanno ostruito la strada provinciale 8 all’ingresso del comune di Toano sull’Appennino reggiano. Fortunatamente in quel momento non transitava alcun mezzo e, dunque, non si sono registrati danni a persone o cose. Sul posto, oltre al personale del Servizio Infrastrutture dell’ente e agli agenti della Polizia provinciale, sono presenti anche i Carabinieri e gli operai della ditta incaricata di procedere alla bonifica della scarpata di monte da eventuali ulteriori massi pericolanti. La strada verrà riaperta non appena le condizioni del versante saranno state stabilizzate. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Se le condizioni meteo lo consentiranno, verrà anche utilizzato il drone in dotazione alla Polizia provinciale per verificare la tenuta della scarpata di monte.

Rispetto alla giornata di ieri, domenica 22 agosto, in Emilia Romagna le temperature sono calate diffusamente da 3-4°C fino addirittura a 13-15°C grazie all’arrivo di aria più fresca da nord-est, che sta producendo anche un rinforzo dei venti da est/nord-est, oltre che forti piogge. Dove ieri si registravano +34-36°C, oggi non si superano i +21-23°C. In questo momento, si registrano +22°C a Bologna, Parma e Ravenna, +21°C a Imola, + 20°C a Modena.

