Maltempo Svizzera, forti piogge nel Canton Ticino: allagamenti nel Sopraceneri – VIDEO

Forti piogge stanno colpendo il Canton Ticino, in Svizzera, a causa della perturbazione che sta provocando temporali anche sulle aree alpine e prealpine italiane. Fino a questo momento, si registrano: 114mm di pioggia a Bellinzona, 109mm a Preonzo, 101mm a Castione, 94mm a Minusio, 80mm a Prosito, 72mm a Pian San Giacomo, 61mm a Maggia.

Particolarmente colpito il Sopraceneri, dove sono esondati anche alcuni piccoli corsi d’acqua. Nell’area di Bellinzona, diverse strade sono chiuse per allagamenti. In Via Lugano, i pompieri sono intervenuti per trarre in salvo i due occupanti di un’auto rimasta bloccata in un sottopassaggio.

Per la capitale e il Piano di Magadino, AlertSwiss ha diramato un’allerta per forti piogge, pericolo di piena e allagamenti. “La maggior parte dei sottopassaggi risulta allagata”, conferma il servizio di allarme della Confederazione. Fino a nuovo avviso “si consiglia di non mettersi alla guida se non strettamente necessario”.

Chiusa per allagamenti in entrambe le direzioni la A13 Bellinzona-Thusis a Castione. Chiusa in entrambe le direzioni la strada cantonale che collega Cadenazzo a Riazzino tra Quartino e l’innesto con l’A13, nei pressi dell’aeroporto di Locarno. Traffico fortemente rallentato sull’A2 tra Rivera e Bellinzona Sud.