Allerta Meteo, forti temporali al Nord da domani pomeriggio: fino a 100-150mm di pioggia, rischio grandine di grosse dimensioni e alluvioni lampo

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano il nuovo sensibile peggioramento del tempo atteso tra domani, mercoledì, pomeriggio-sera, nella notte su giovedì e ancora per la mattinata di giovedì, anche se via via più concentrato al Nordest. Il nuovo attacco temporalesco sarà determinato da un affondo depressionario nord-atlantico verso la Francia e poi anche verso il Nord Italia con curvatura ciclonica che coinciderà proprio con le nostre regioni settentrionali, dove vi sarà una significativa avvezione di vorticità positiva dalla Francia, Nord Spagna e Golfo del Leone.

I settori più esposti continueranno a essere quegli alpini e prealpini in genere, di più quelli tra alto Piemonte, alta Lombardia e settori centro-orientali. Rovesci e temporali inizieranno, secondo le previsioni meteo, sin dalla mattinata di domani tra il Piemonte, l’alta Lombardia e localmente anche e settori occidentali lombardi, poi su Alpi e Prealpi, tuttavia fenomeni ancora irregolari, salvo qualcuno già forte sul settore Comasco-Brianza. Nel pomeriggio di domani, il maltempo si farà intenso sul Centro Nord Piemonte e sul Centro Nord della Lombardia, con rovesci e temporali anche violenti, a caratteri di nubifragio, con rischio di grandine di grosse dimensioni e allagamenti lampo. Rovesci e temporali diffusi in intensificazione anche verso il Trentino Alto Adige, l’alto Veneto e il Friuli. Qualche addensamento con locali rovesci anche sulla Liguria, meglio sul resto del Nord. Attenzione al maltempo violento in serata tra il Verbano e la Lombardia centro-settentrionale e anche il Trentino centro-occidentale, con fenomeni violenti, fino a 100/150 mm di pioggia, in particolare su alta Lombardia, tra Varesotto e Comasco. Massima allerta su queste aree per elevato rischio dissesti. Un po’ di rovesci e locali temporali sono attesi anche sul resto del Piemonte, fino alla bassa Lombardia, diffusamente sul Veneto e sulla Liguria, verso l’alta Toscana, scarsi fenomeni altrove al Nord. Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato al Centro Sud, salvo qualche addensamento sull’Appennino centrale tra Lazio, Umbria e Ovest Abruzzo. Circa le temperature, le previsioni meteo computano ancora valori abbastanza alti per la giornata di domani fino a +40/+41°C sulla Sicilia, valori invece, in calo generale nella giornata di giovedì, anche di diversi gradi, soprattutto al Centro Sud.