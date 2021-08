Frana killer in India: travolti numerosi veicoli sull’Himalaya, almeno un morto [VIDEO]

MeteoWeb

Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite a causa di una frana su una strada nell’Himalaya settentrionale, in India, che ha travolto un autobus, un camion e altri veicoli e il bilancio è ancora provvisorio.

“Almeno una persona è morta,” ha dichiarato ad AFP un funzionario della polizia locale nello stato di Himachal Pradesh, che confina con il Tibet. “Pensiamo che sotto le macerie ci siano anche un autobus, un camion e alcune auto. Ma la situazione non è chiara perché la frana è ancora in corso“. “Gli sforzi di salvataggio possono iniziare solo quando le rocce hanno smesso di cadere e il pendio è stabile“.

In una dichiarazione rilasciata dall’Himachal Pradesh Emergency Centre, la polizia ha riferito che “25-30 passeggeri sono bloccati o intrappolati sul luogo dell’incidente“.

Le frane sono comuni nella regione, soprattutto in questo periodo, durante la stagione dei monsoni, quando le precipitazioni determinano cedimenti del terreno.