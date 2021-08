Friuli: salvata coppia di alpinisti bloccata in parete sulle montagne sopra Paularo

MeteoWeb

Sono stati recuperati i due alpinisti bloccati dalla notte scorsa in una parete sulle montagne sopra Paularo (Udine): sono stati recuperati da un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino imbarcato sull’elicottero dell’esercito UH90 partito da Casarsa della Delizia (Pordenone).

Dopo vari tentativi infruttuosi a causa della scarsa visibilità, è stato calato con il verricello il tecnico di elisoccorso direttamente in parete e con due rotazioni sono stati prelevati con un’operazione molto delicata. Sul posto ha operato anche l’elicottero della Protezione Civile Fvg.

I due alpinisti lombardi, provati e infreddoliti, sono stati portati alla Casera Cason di Lanza assieme ai soccorritori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che valuterà le loro condizioni per un eventuale ricovero precauzionale in ospedale.