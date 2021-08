Gelati confezionati di noti marchi contaminati da ossido da etilene: scatta il maxi richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna diversi avvisi di richiamo per alcune tipologie di gelato contaminate da ossido di etilene. La sostanza, in particolare, si trova in uno degli ingredienti del prodotto, ovvero la farina di semi di carrube, utilizzata nella produzione dei gelati.

Ecco tutti i marchi e lotti richiamati dai supermercati (chiunque avesse già acquistato uno di questi prodotti deve riconsegnare al punto vendita per la sostituzione o il rimborso):