Giappone flagellato dal maltempo: ordine di evacuazione per oltre un milione di persone per piogge record [VIDEO]

MeteoWeb

Più di un milione di persone sono state esortate a cercare riparo lontano dalle proprie abitazioni, quando le piogge torrenziali hanno causato inondazioni e frane nel Giappone occidentale, facendo almeno un morto e due dispersi. Le autorità di Hiroshima e della parte settentrionale del Kyushu hanno emesso il loro più alto allarme di evacuazione poiché l’agenzia meteorologica ha riportato livelli di pioggia senza precedenti nella zona.

In base all’allerta, non obbligatoria ma caldamente consigliata, a circa 1,4 milioni di residenti è stato chiesto di lasciare immediatamente le proprie case, come ha riferito l’emittente pubblica NHK. Le riprese televisive andate in onda sulle televisioni nazionali hanno mostrato i soccorritori che rimorchiano i residenti attraverso strade sommerse su una scialuppa di salvataggio nella città di Kurume a Fukuoka, mentre un torrente fangoso ha iniziato a traboccare nella vicina prefettura di Saga.

Una donna di 59 anni è morta e due membri della sua famiglia sono scomparsi dopo che una frana ha distrutto due case a Unzen, nella prefettura di Nagasaki, ha riferito un funzionario locale. “Più di 150 soldati, polizia e vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per le operazioni di soccorso“, ha riferito un portavoce all’AFP. “Stanno cercando con attenzione i residenti scomparsi, mentre stanno attenti a ulteriori frane visto che la pioggia continua”. Sono previsti acquazzoni per diversi giorni su un’ampia fascia del paese. Secondo gli esperti di clima giapponesi, il cambiamento climatico sta intensificando il rischio di forti piogge in Giappone e altrove, perché un’atmosfera più calda trattiene più acqua. “Sono stati osservati livelli senza precedenti di forti piogge“, ha detto ai giornalisti a Tokyo Yushi Adachi, un funzionario dell’agenzia meteorologica. “È molto probabile che si sia già verificato un qualche tipo di disastro”, ha precisato Adachi. “La massima allerta è necessaria anche nelle aree dove i rischi di frane e inondazioni di solito non sono così alti”.

Già gli acquazzoni del mese scorso hanno causato una devastante frana nella località turistica centrale di Atami, che ha ucciso 23 persone, con quattro ancora disperse. E nel 2018, più di 200 persone sono morte a causa delle inondazioni che hanno inondato il Giappone occidentale durante la stagione annuale delle piogge del paese.