Giornata Mondiale dei Grattacieli: Dubai, la Manhattan del Medio Oriente [FOTO]

Il 3 settembre 2021 è la Giornata Mondiale dei Grattacieli, l’occasione perfetta scoprire tutti i sorprendenti edifici di Dubai, la Manhattan del Medio Oriente.

Dubai rende ogni giornata eccitante ed emozionante grazie alla sua incredibile offerta di attività: cucina internazionale, bar unici, ampie spiagge, deserto infinito, musei coinvolgenti e cultura locale. Ma la città non si vive solo con i piedi per terra, come dimostrano gli oltre 500 grattacieli sparsi per la città.

Le vette più celebri di Dubai

Ain Dubai

Anche se a prima vista non sembra un edificio, questa struttura è a tutti gli effetti un grattacielo con la sua altezza di 250 metri. Progettata per offrire una vista unica di Dubai dalle sue cabine climatizzate, complete di una vasta gamma di intrattenimenti, sarà possibile salire su questa prodezza architettonica dal 21 ottobre. L’esperienza è disponibile in tre modalità: le cabine di osservazione, con una vista a 360° a prova di Instagram, le cabine “social” con un pacchetto che include le bevande per godersi la vista sorseggiando un cocktail, e le cabine private, che possono essere riservate per un compleanno, una proposta di matrimonio o qualsiasi altro evento privato.

Burj Khalifa

È impossibile non menzionare la torre più famosa dello skyline di Dubai, il Burj Khalifa, inaugurato 11 anni fa. Con i suoi 828 metri, cioè 2,5 volte l’altezza della Torre Eiffel, è attualmente il grattacielo più alto del mondo con il punto di osservazione più alto del mondo a 555 metri. Il design della torre riprende le forme dei petali di Hymenocallis, un fiore endemico del deserto di Dubai.

Burj Khalifa in cifre:

Un gran numero di record mondiali: Mosphere, il ristorante più alto del mondo al 122° piano, la piscina più alta del mondo al 76° piano e il numero record di 160 piani abitabili, che ospitano 900 residenze, uffici e il lussuoso Armani Hotel, oltre alla più lunga distanza di osservazione con tempo sereno (95 km). L’ascensore che porta “At the Top” accompagna i suoi visitatori fino al 124° piano in meno di un minuto, ad una velocità di 10 metri/secondo.

Mosphere, il ristorante più alto del mondo al 122° piano, la piscina più alta del mondo al 76° piano e il numero record di 160 piani abitabili, che ospitano 900 residenze, uffici e il lussuoso Armani Hotel, oltre alla più lunga distanza di osservazione con tempo sereno (95 km). L’ascensore che porta “At the Top” accompagna i suoi visitatori fino al 124° piano in meno di un minuto, ad una velocità di 10 metri/secondo. Sensibilità ambientale: Ogni anno 15 milioni di galloni di acqua di condensa raccolti dai sistemi di condizionamento dell’aria della torre, vengono riutilizzati per l’irrigazione e per fornire acqua alle fontane del Dubai Mall.

Cayan Tower

Parlando degli incredibili edifici del Medio Oriente la Torre Cayan, con la sua forma a spirale, è uno di quelli assolutamente da non perdere in termini di valore architettonico. In posizione centrale tra i grattacieli di Dubai Marina, la torre, alta 306 metri, è ad uso residenziale e ospita 495 appartamenti di lusso.

The Address Beach Resort

Celebre per ospitare la piscina a sfioro e lo sky bridge più alti del mondo, lo splendido Address Beach Resort ha la forma di un’ellisse con un vuoto al centro per aumentare la penetrazione della luce del giorno e aprire la vista su Palm Jumeirah, JBR Beach e lo skyline di Dubai. Progettato da Shaun Killa, l’edificio è composto da due torri separate, una con appartamenti residenziali e l’altra con hotel e appartamenti. I visitatori possono prenotare un soggiorno qui e godersi l’accesso alla piscina unica, oltre alla vista iconica della spiaggia e alle innumerevoli proposte per mangiare, rilassarsi e divertirsi.

Emirates Towers

Oltre alle sue altezze da record e all’architettura sorprendente, Dubai è anche un dinamico centro business, dove gli affari si svolgono spesso nel cuore di torri vertiginose. Le Emirates Towers sono composte da due eleganti grattacieli: Emirates Tower One (alta 354 m), o Emirates Office Tower, che ospita uffici e spazi di co-working, ed Emirates Tower Two (alta 309 m), interamente dedicata all’hotellerie. Entrambi si affacciano sul Centro Finanziario Internazionale di Dubai (DIFC) e l’area del Dubai World Trade Center, e sono situati nelle immediate vicinanze di dinamici distretti commerciali e di innovazione.

Almas Tower

Dubai è nota per la sua mondanità, ed è per questo che il business di diamanti, gemme e perle della città ha la sua torre, la Almas Tower. Situata nel cuore del quartiere Jumeirah Lake Towers, la torre ospita anche altre strutture come caffè, ristoranti e aree relax all’aperto, che la rendono una cornice perfetta per dare vita alle idee di chi lavora a Dubai, e per trasmettere l’esperienza della regione nel campo dell’alta gioielleria.