Giovane muore annegato al largo di Punta Secca, nel ragusano

Un giovane trentenne è morto annegato questo pomeriggio, poco dopo le 18, nelle acque antistanti il lungomare Anticaglie, a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina. Il giovane sarebbe entrato in acqua da solo. Il corpo e’ stato ritrovato sul bagnasciuga privo di conoscenza, in una zona dove c’erano poche persone. Inutili i tentativi di rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare. E’ stato riconosciuto da alcuni amici, viveva a Santa Croce Camerina.