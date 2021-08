Gli anticorpi contro SARS-CoV-2 rimangono stabili, o aumentano, ancora sette mesi dopo l’infezione

MeteoWeb

I livelli di anticorpi IgG contro la proteina Spike SARS-CoV-2 rimangono stabili, o addirittura aumentano, sette mesi dopo l’infezione, secondo uno studio di follow-up in una coorte di operatori sanitari coordinati dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), un’istituzione sostenuta dalla Fondazione “la Caixa”, in collaborazione con la Clinica Ospedaliera di Barcellona. I risultati, pubblicati su Nature Communications , supportano anche l’idea che gli anticorpi preesistenti contro i comuni coronavirus del raffreddore potrebbero proteggere dal COVID-19 .

Per prevedere l’evoluzione della pandemia e sviluppare strategie efficaci, è fondamentale comprendere meglio la dinamica e la durata dell’immunità alla SARS-CoV-2, nonché il possibile ruolo degli anticorpi preesistenti contro i coronavirus che causano il raffreddore comune. Con questo obiettivo in mente, il team guidato dalla ricercatrice ISGlobal Carlota Dobaño ha seguito una coorte di operatori sanitari presso la Clinica Ospedaliera (studio SEROCOV) dall’inizio della pandemia, al fine di valutare i livelli di anticorpi contro diversi SARS-CoV-2 antigeni nel tempo. “Questo è il primo studio che valuta gli anticorpi contro un pannello così ampio di anticorpi SARS-CoV-2 in 7 mesi“, afferma Dobaño.

Il team di ricerca ha analizzato campioni di sangue di 578 partecipanti , prelevati in quattro diversi momenti tra marzo e ottobre 2020. Hanno utilizzato la tecnologia Luminex per misurare, nello stesso campione, il livello e il tipo di anticorpi IgA, IgM o IgG contro 6 diversi SARS- Antigeni CoV-2 e la presenza di anticorpi contro i quattro coronavirus che causano il raffreddore comune nell’uomo. Hanno anche analizzato l’attività neutralizzante degli anticorpi in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Barcellona. Lo studio ha ricevuto finanziamenti dalla rete europea per l’innovazione EIT Health.

I risultati mostrano che la maggior parte delle infezioni tra gli operatori sanitari si è verificata durante la prima ondata di pandemia (la percentuale di partecipanti con anticorpi SARS-CoV-2 è aumentata solo leggermente tra marzo e ottobre, dal 13,5% al ​​16,4%). Ad eccezione degli anticorpi IgM e IgG contro il nucleocapside (N), il resto degli anticorpi IgG (compresi quelli con attività neutralizzante) è rimasto stabile nel tempo, confermando i risultati di altri studi recenti.

“Piuttosto sorprendentemente, abbiamo persino visto un aumento degli anticorpi IgG anti-Spike nel 75% dei partecipanti dal quinto mese in poi , senza alcuna prova di riesposizione al virus“, afferma Gemma Moncunill, co-autrice senior dello studio. Nessuna reinfezione è stata osservata nella coorte.

Per quanto riguarda gli anticorpi contro i coronavirus umani freddi (HCoV), i risultati suggeriscono che potrebbero conferire una protezione incrociata contro l’infezione o la malattia da COVID-19 . Le persone che sono state infettate da SARS-CoV-2 avevano livelli più bassi di anticorpi HCoV. Inoltre, gli individui asintomatici avevano livelli più elevati di IgG e IgA anti-HCoV rispetto a quelli con infezioni sintomatiche. “Sebbene la protezione incrociata da parte dell’immunità preesistente ai comuni coronavirus del raffreddore debba ancora essere confermata , ciò potrebbe aiutare a spiegare le grandi differenze nella suscettibilità alla malattia all’interno della popolazione“, afferma Dobaño.