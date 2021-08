Gli incendi nel mondo: la mappa NASA svela un pianeta in fiamme

MeteoWeb

Grazie al servizio Fire Information for Resource Management System della NASA, è possibile monitorare la presenza di incendi grazie ad una mappa che mostra tutto il planisfero, e che segnala dove stanno divampando roghi in un periodo di tempo definito.

Dall’Africa all’Amazzonia, dalla Grecia alla California, dalla Siberia all’Italia, sono innumerevoli i punti rossi che indicano i luoghi (rilevati con lo strumento satellitare MODIS) dove vengono rilevate alte temperature e sono in corso incendi.

Colpito, in particolare il Nord e il Sud America, la zona centro-meridionale dell’Africa (Zambia, Angola, Malawi e Madagascar), l’Europa nord-orientale, le coste dell’India, la Siberia, Cina, Malesia e Indonesia.

Click qui per consultare la mappa in tempo reale.