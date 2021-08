Grecia: l’emergenza incendi non è finita, le fiamme minacciano Atene [FOTO]

MeteoWeb

Divampano le fiamme a nordovest della capitale greca Atene.

Nuovi roghi, scoppiati 3 giorni fa, alimentati dal vento e dall’assenza di umidità, hanno costretto all’evacuazione di diversi centri abitati e di una casa di cura nel confine nord della città.

La situazione è diventata critica ieri, quando le fiamme hanno iniziato a bruciare le dense foreste nelle aree di Vilia e Keratea. I vigili del fuoco locali hanno definito i roghi “enormi” ed estremamente più seri da domare rispetto agli altri riscontrati nel Paese, alimentati da un’ondata di caldo senza precedenti.

Nell’area di Vilia in questo momento sono impegnati 330 pompieri e 115 mezzi per lo spegnimento di incendi, oltre a 5 Canadair e 6 elicotteri. Tra i pompieri 143 vengono dalla Polonia, inviati nell’ambito dell’assistenza garantita in ambito Ue.

Altro fronte problematico è quello del confine a nord di Atene, mentre altri due roghi risultano attivi nel sud nella regione del Peloponneso.