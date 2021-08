Grecia stretta nella morsa del caldo e degli incendi, le fiamme avanzano nel Peloponneso: aumenta il bilancio dei feriti, evacuazioni e case distrutte

MeteoWeb

Sono salite a 8 le persone rimaste ferite a cause del vasto incendio boschivo che divampa da ieri nel nordovest del Peloponneso, nel sud della Grecia, nei pressi di Patrasso.

Decine di case sono state distrutte e 5 centri abitati sono stati evacuati. Sul posto e al lavoro quasi 300 vigili del fuoco, con 77 camion, 2 aerei antincendio e 5 elicotteri.

Così come il Sud Italia, anche i Balcani sono stretti nella morsa del caldo africano, che in Grecia sta portando temperature roventi: le temperature oscillano tra i +42°C e i +44°C, ma si potrebbero raggiungere i +45°C nei prossimi giorni.

I valori rimarranno molto elevati per tutta la prossima settimana e anche di notte ci saranno temperature minime molto elevate, sopra i +30°C. L’ondata di caldo dovrebbe raggiungere il picco lunedì o martedì.