“Ho una pericardite per colpa del vaccino”: la denuncia della pallavolista Francesca Marcon

“Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo?“. E’ questa la denuncia, affidata alla propria pagina Instagram, fatta da Francesca Marcon, pallavolista tra le più brave d’Italia, con un palmarès molto corposo fra scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Cev. In questi giorni avrebbe dovuto partecipare al raduno del Volley Bergamo, ma non le è stato possibile. E per lei è rinviato anche l’inizio della stagione pallavolistica: la pericardite, ovvero l’infiammazione della membrana del pericardio, l’ha messa fuori dai giochi, si spera solo temporaneamente. Secondo quanto emerso da alcuni studi, il rischio di pericardite sarebbe possibile dopo la somministrazione di vaccini Pfizer e Moderna.

Francesca Marcon, dunque, non era tra le giocatrici presenti ieri al raduno del Volley Bergamo 1991: la società si è limitata a comunicare che la schiacciatrice si unirà al gruppo dalla prossima settimana, ma a svelare il motivo dell’assenza ci ha pensato la stessa Marcon via Instagram. “Forse questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo – ha scritto – ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?? Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino… Chi paga il prezzo di tutto?”.