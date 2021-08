I morti per Covid-19 nel mondo sono gravemente sottostimati: lo studio che ha scoperto un milione di decessi non registrati

MeteoWeb

Il mondo intero combatte ormai da oltre un anno e mezzo contro l’ondata devastante della pandemia di COVID-19, alimentata di recente dalla variante Delta altamente contagiosa. Ma anche se il bilancio delle vittime continua a salire, le statistiche sulla mortalità disponibili al pubblico continuano a mostrare un enorme divario tra le cifre ufficiali di COVID-19 e i numeri reali più grandi e più estesi.

Un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicato a maggio suggerisce una grave sottostima in tutto il mondo. Il numero totale di decessi globali attribuiti alla pandemia di COVID-19 nel 2020 supera i tre milioni, secondo le stime dell’OMS. Questo è lontano dalla cifra di 1.813.188 riportata entro il 31 dicembre 2020: 1,2 milioni di morti in più rispetto a quanto divulgato, in gran parte a causa della diversa capacità di test e della politica di segnalazione.

I principali ricercatori dello studio affermano che nel calcolo dei “decessi in eccesso“, l’aumento della mortalità per tutte le cause rispetto alla mortalità prevista, è considerato l’indicatore più obiettivo del bilancio delle vittime di COVID-19.

Il Dr. Ariel Karlinsky, economista e statistico presso il dipartimento di Economia dell’Università Ebraica di Gerusalemme e il Kohelet Economic Forum ha collaborato con il Dr. Dmitry Kobak dell’Università tedesca di Tubinga per utilizzare questa metrica per raccogliere dati sulla mortalità da 103 paesi e territori in tutto il mondo durante la pandemia. I numeri sono stati aggiunti a un elenco completo per creare il World Mortality Dataset, una raccolta di dati che secondo la coppia rivela il vero tasso di morti per COVID-19.

I risultati sono stati pubblicati il mese scorso sulla rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria eLife e si ritiene che siano la più grande raccolta esistente di dati complessivi sulla mortalità, secondo i ricercatori.

La sottovalutazione dei casi di COVID-19

Karlinsky spiega che il sottoconteggio può verificarsi a causa di una mancanza di capacità di rilevazione: “Se non hai abbastanza test, non puoi certificare una morte COVID“, oppure intenzionalmente. Attualmente il ricercatore sta lavorando a un nuovo documento che cerca di comprendere meglio questi meccanismi. “In generale, penso che i paesi dell’America Latina mostrino una mancanza di capacità e ci sia un serio tentativo di monitorare e riferire nel modo più accurato possibile”. Diversi paesi dell’America Latina come Bolivia, Ecuador, Messico e Perù, infatti, hanno sottostimato i loro decessi COVID-19, anche se il numero di decessi in eccesso subiti durante il periodo di pandemia è stato superiore di oltre il 50% rispetto al numero di decessi previsti. “Il Perù è un caso interessante”, ammette Karlinsky. “I loro decessi in eccesso erano circa 2,5 volte superiori a quelli segnalati per COVID-19, ma a giugno hanno convocato un gruppo di esperti per verificare i loro certificati di morte e hanno aggiornato il numero di decessi per COVID-19 che hanno segnalato in modo che ora sia quasi esattamente lo stesso dell’eccesso. deceduti“.

All’inizio di quest’anno, gli esperti in Russia ritenevano che il paese avesse registrato circa 550.000 morti, un numero quattro volte superiore ai 159.000 decessi pubblicati dalla task force del governo sul coronavirus. In Bielorussia, il numero è 14,5 volte più alto – 5.700 morti, invece di 392 – e in Uzbekistan 29 volte più alto – 21.500 morti, invece dei 740 segnalati. Il Tagikistan “vince il premio sottostimato” con un tasso di mortalità per COVID-19 che è 100 volte superiore a quello riportato: 9.000 morti, invece di 90, afferma la dichiarazione dell’università.

Lo studio ha mostrato che le morti in eccesso di Israele durante la pandemia di coronavirus erano in realtà inferiori alle cifre riportate, che erano 5.000 invece di 6.400. Ciò è probabilmente dovuto a una diminuzione del numero complessivo di decessi per infezioni respiratorie non COVID 19 durante i mesi invernali. Israele è simile ad altri paesi sviluppati che hanno contato e monitorato in modo affidabile il COVID, indica Karlinsky. “Non abbiamo trovato prove di inflazione o di sottostimare i decessi COVID qui”.

Secondo i risultati, Israele è andata meglio dei paesi vicini con 58 morti in eccesso ogni 100.000 persone. Le morti in eccesso in Egitto erano 13 volte superiori a quelle riportate: 196.000 invece di 15.000, quelle iraniane erano 2,15 volte superiori -115.000 morti per COVID-19 invece di 54.000 e le cifre del Libano erano 1,23 volte superiori a quelle riportate – 9.000 morti invece di 7.300.

“Ci sono state indiscrezioni dall’Iran all’inizio della pandemia secondo cui il regime ha due rapporti di dati separati: decessi segnalati per COVID e decessi effettivi per COVID che erano circa due o tre volte superiori e molto simili al rapporto che troviamo tra mortalità in eccesso e COVID-19 morti“, dice Karlinsky.

“Aggiungiamo costantemente informazioni da un numero sempre maggiore di paesi, poiché alcuni di loro segnalano decessi solo ora per il 2020“, precisa il ricercatore, che sta anche lavorando a un progetto di ricerca per stimare le morti in eccesso in India, dove dice che non ci sono quasi dati nazionali, solo informazioni a livello statale. Karlinsky spera che lo studio “conduca a uno standard internazionale per la segnalazione della mortalità settimanale o mensile in modo da poter monitorare meglio d’ora in poi. Non c’è motivo per cui i paesi dovrebbero riportare i tassi di disoccupazione, il PIL e altri dati, ma non queste statistiche vitali“.